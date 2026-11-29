वर्तमान में चित्तौडगढ़ आगार के बेड़े में निगम की स्वयं की 59 बसें और 16 अनुबंधित बसें संचालित हैं, जिनके जरिए प्रतिदिन 68 शेड्यूल पूरे किए जा रहे हैं। दिसम्बर में 13 नई अनुबंधित बसें जुड़ने के बाद आगार में अनुबंधित बसों की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। अनुबंधित बसों के रख-रखाव और चालक की जिम्मेदारी संबंधित संवेदक (ठेकेदार) की होती है, जबकि परिचालक रोडवेज प्रशासन की ओर से नियुक्त किया जाता है। आगार की 5 बसें वर्तमान में ऑफ-रूट हैं, जिनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त है, एक को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है तथा तीन अन्य तकनीकी कारणों से खड़ी हैं।