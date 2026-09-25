Rajasthan: गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पानी में डूबने से दो लोगों की मौत, दो परिवारों में छाया मातम

बताया जा रहा है कि दोनों युवक प्रशासन की ओर से तय सुरक्षित स्थलों के बजाय गहरी खदानों में प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंच गए थे। इन खदानों में पानी काफी गहरा था। इसी दौरान दोनों युवक पानी में डूब गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित सुरक्षित स्थानों का ही इस्तेमाल करें और गहरे जल स्रोतों में जाने से बचें।