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BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अचानक बुलाई टीम इंडिया की मीटिंग, हरमनप्रीत कौर-स्मृति मंधाना के साथ कोच भी पहुंचे

BCCI Review Meeting Update: BCCI ने गुवाहाटी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रिव्यू मीटिंग की। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और अमोल मजूमदार मीटिंग में मौजूद रहे। वूमेंस टी20 टीम की कप्तानी में बदलाव पर भी चर्चा हुई।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Oct 06, 2026

devajit saikia

देवजीत सैकिया (फोटो- IANS)

Women's Cricket Team Review Meeting: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हालिया प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर बीसीसीआई ने सोमवार को गुवाहाटी में एक रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना और हेड कोच अमोल मजूमदार मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने की। इस दौरान टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर भी चर्चा हुई।

हरमनप्रीत की कप्तानी पर हुआ फैसला

वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि उसके बाद टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और हरमनप्रीत ने भी अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय महिला टीम ने एक के बाद एक दो खिताब जीत लिया और इंग्लैंड में जून-जुलाई में खेले गए महिला टी20 विश्व कप में टीम का निराशाजनक प्रदर्शन के भूनाने का काम किया। भारतीय टीम ने पहले यूएई में महिला एशिया कप जीता और इसके तुरंत बाद जापान में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया।

ऐसे में रिव्यू मीटिंग में टीम के आगे के रोडमैप और हालिया प्रदर्शन पर चर्चा होने की संभावना थी। हालांकि, बैठक के बाद किसी बड़े फैसले की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ समय से भारतीय महिला टीम में कप्तानी में बदलाव की मांग भी उठती रही है, लेकिन फिलहाल हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पर कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है। वह अभी टीम की कप्तान के पद पर सुरक्षित दिखाई दे रही हैं।

मुख्य चयनकर्ता नहीं रही मौजूद

पिछले महीने मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में भारतीय पुरुष टीम की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की मौजूदगी नहीं थी। इसी तरह गुवाहाटी में हुई महिला टीम की समीक्षा बैठक में महिला मुख्य चयनकर्ता अमिता शर्मा के शामिल होने को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, पुरुष टीम की बैठक के विपरीत महिला टीम की बैठक में चयनकर्ता की गैरमौजूदगी को लेकर फिलहाल किसी तरह का विवाद नहीं है।

हालांकि अमिता शर्मा मंगलवार (6 अक्टूबर) को BCCI के अधिकारियों से मुलाकात कर सकती हैं। इस दौरान उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम की ऐलान भी करना है। आपको बता हैं कि पहली बार जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम भारत दौरे पर किसी द्वीपक्षीय सीरीज के लिए आ रही है। इस दौरान 16, 18 और 20 अक्टूबर को तीन टी20 मैच खेले जाएंगे, तो 23, 26 और 28 अक्टूबर को वनडे मैच खेले जाएंगे।

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Updated on:

06 Oct 2026 07:50 am

Published on:

06 Oct 2026 07:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अचानक बुलाई टीम इंडिया की मीटिंग, हरमनप्रीत कौर-स्मृति मंधाना के साथ कोच भी पहुंचे

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