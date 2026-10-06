BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अचानक बुलाई टीम इंडिया की मीटिंग, हरमनप्रीत कौर-स्मृति मंधाना के साथ कोच भी पहुंचे

वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि उसके बाद टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और हरमनप्रीत ने भी अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय महिला टीम ने एक के बाद एक दो खिताब जीत लिया और इंग्लैंड में जून-जुलाई में खेले गए महिला टी20 विश्व कप में टीम का निराशाजनक प्रदर्शन के भूनाने का काम किया। भारतीय टीम ने पहले यूएई में महिला एशिया कप जीता और इसके तुरंत बाद जापान में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया।