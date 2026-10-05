Hong Kong Sixes: 4 साल बाद टीम इंडिया की जर्सी में दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार, हांगकांग सिक्सेस के लिए स्कॉड में एंट्री

Bhuvneshwar Kumar Return in Indian Cricket Team: हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की एंट्री हुई है। नवंबर 2022 से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2 बार चैंपियन बनाया है। भुवनेश्वर एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। हांगकांग सिक्सेस के जरिए फैंस को भी उन्हें दोबारा मैदान पर एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। इस टीम में नितीश राणा और क्रुणाल पंड्या जैसे स्टार खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है।