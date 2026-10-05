‘ये कैसा स्पिनर है, जिसकी सिर्फ बॉडी टर्न होती है गेंद नहीं’, दिग्गज क्रिकेटर ने की रवि बिश्नोई को टीम से निकालने की मांग

श्रीकांत ने कहा कि किसी भी क्रिकेटर को लगातार हाइप करने पर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन मिल सकता है और फिर कहा जाता है कि वह फॉर्म में लौट आया है, जबकि अगले 10 मैचों में वह फिर विफल हो सकता है। श्रीकांत ने कहा, "लेग स्पिनर को सबसे पहले गेंद को टर्न कराना चाहिए। पाकिस्तान के सामान्य स्पिनर भी गेंद को टर्न करा रहे थे। यहां तक कि अभिषेक शर्मा भी गेंद को स्पिन करा रहे थे। जब बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तान को वास्तव में विश्वास था कि वह मैच जीत सकता है। भारतीय उनसे डरते हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज उनसे नहीं। टर्निंग विकेट पर उनके अलावा कोई भी 14 रन प्रति ओवर नहीं दे सकता। उन्हें टीम से बाहर होना चाहिए।"