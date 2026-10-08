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‘हां, वैभव सूर्यवंशी वहां है’, संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में बने रहने पर उठे सवाल, तो चेतेश्वर पुजारा ने दिया बड़ा बयान

Cheteshwar Pujara on Sanju Samson: संजू सैमसन लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। पिछले चार टी20 में वह सिर्फ 29 रन ही बना सके है, जिसके चलते उन्‍हें बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिए जाने बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। लेकिन, पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतेश्‍वर पुजारा ने एक बार संजू का सपोर्ट किया है।
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भारत

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lokesh verma

Oct 08, 2026

Cheteshwar Pujara on Sanju Samson

संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी (Photo- IANS)

Cheteshwar Pujara support to Sanju Samson: वेस्टइंडीज के खिलाफ रांची में खेले जाने वाले भारत के दूसरे टी20 से पहले भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने आलोचनाओं का सामना कर रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को कुछ कम स्कोर के बाद प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पर शक नहीं करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि हां, वैभव सूर्यवंशी वहां है, उसे सही समय आने पर मौका मिलेगा, लेकिन आप बहुत ज्‍यादा बदलाव नहीं कर सकते। अगर संजू दो या तीन और पारी खेलता है, तो मुझे यकीन है कि वह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा।

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Updated on:

08 Oct 2026 04:08 pm

Published on:

08 Oct 2026 04:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘हां, वैभव सूर्यवंशी वहां है’, संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में बने रहने पर उठे सवाल, तो चेतेश्वर पुजारा ने दिया बड़ा बयान

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