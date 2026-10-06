India vs West Indies 1st Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से 32 गेंद शेष रहते बड़ी जीत दर्ज की है। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्‍टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में वेस्‍टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में सिर्फ 171 रन पर ही ढेर हो गई। इसके जवाब में भारत ने 14.4 ओवर में आसानी से लक्ष्‍य को हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। भारत की इस जीत के हीरो कप्‍तान श्रेयस अय्यर रहे, जिन्‍होंने 43 गेंदों का सामना करते हुए 237 के स्‍ट्राइक रेट से 10 चौके और 6 छक्‍कों की मदद से नाबाद 102 की मैच जिताऊ पारी खेली।