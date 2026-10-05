IND vs WI Pitch Report: लखनऊ की पिच पर बड़ा स्कोर बनाने का सिर्फ एक तरीका! इकाना स्टेडियम में गेंदबाजों के आंकड़े दमदार

Lucknow Ekana Stadium Pitch Report in Hindi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस पिच पर ज्यादातर बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी होती रही है लेकिन इसी पिच पर कई खिलाड़ियों ने रनों का अंबार भी लगाया है। टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसी मैदान पर साल 2022 में 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा था। उसी मैच में ईशान किशन ने 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 89 रन की पारी खेली थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस मैदान पर अब तक खेले गए 6 मेंस इंटरनेशनल टी20 मुकाबलों में सिर्फ एक बार रन चेज हुआ है। वो भारतीय टीम ने 2023 में कारनामा किया था। इकाना स्टेडियम की पिच भारत की गिनती उनमें होती है, जहां गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस पिच के आंकड़े और पिच का हाल।