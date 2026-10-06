टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी वेस्‍टइंडीज को सलामी बल्‍लेबाज और कप्‍तान शाई होप और कामिल पूरन ने ठीक-ठाके शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर में 38 रन की साझेदारी हुई। पूरन 11 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 12 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार हुए। इसके बाद टीम का स्‍कोर 44 रन पर ही पहुंचा था कि शिमरोन हेटमायर बदकिस्‍मती से रन आउट हो गए। इसके साथ ही उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह टी20 इंटरनेशनल में सात बार सबसे ज्‍यादा रन आउट होने वाले वेस्‍टइंडीज के पहले बल्‍लेबाज बन गए। उन्‍होंने दो गेंदों पर पांच रन बनाए। फिर रोवमैन पॉवेल बगैर खाता खोले अक्षर पटेल की गेंद पर क्‍लीन बोल्‍ड हो गए।