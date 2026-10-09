1,350 दिन के बाद रांची में खेला जाएगा कोई टी20 मुकाबला, आखिरी मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने डाल दिए थे हथियार

भारत बनाम वेस्टइंडीज (फोटो- IANS)
IND vs WI 2nd T20 Ranchi Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में भी जीत हासिल कर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में बराबरी हासिल करना चाहेगी।
जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। अब तक यहां चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से तीन में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि सिर्फ एक बार उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 27 जनवरी 2023 को इस मैदान पर आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था। इसके बाद से 1,350 दिनों तक यहां कोई टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हुआ। उस आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 21 रन से हरा दिया था।
पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 155 रन ही बना सकी थी। टीम इंडिया की ओर से सूर्यकुमार यादव ने 47 रन और वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की पारी खेली थी। टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल, ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी मिलकर सिर्फ 11 रन बना सके थे, तो वहीं आखिरी 5 बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बनाए।
इससे पहले भारतीय टीम ने रांची में तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे और तीनों में जीत हासिल की थी। टीम इंडिया ने इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश से प्रभावित मुकाबले में 6 ओवर में 48 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारतीय टीम ने यहां 2016 में पहला मुकाबला खेला था और श्रीलंका को 69 रन से मात दी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से और न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया।
रांची का मैदान बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है। वेस्टइंडीज की टीम इस मैदान पर पहली बार टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी। वहीं, भारतीय टीम यहां पांचवीं बार मैदान पर उतरेगी। खास बात यह है कि टीम इंडिया के 9 खिलाड़ी पहली बार इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।
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