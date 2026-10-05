IND vs WI T20 Head To Head: 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन का सामना 3 बार की विश्वविजेता से, जानें किसका पलड़ा भारी

Ind vs Wi T20 Series 2026: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने मिलकर अब तक आयोजित हुए 10 टी20 वर्ल्डकप में से 5 का खिताब जीता है। भारतीय टीम ने जहां 3 बार ट्रॉफी उठाई है तो वेस्टइंडीज ने 2 बार खिताब जीता है। हालांकि हेड टू हेड आंकड़ों (IND vs WI Head to Head in T20I) पर नजर डालने पर इतना कांटे का मुकाबला कागजों पर नहीं नजर आता। चलिए जानते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसा रहा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड।