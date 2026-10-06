IND vs WI: लखनऊ में थम सकती हैं क्रिकेट फैंस की सांसे, 100 रन चेज करने में टीम इंडिया के छूट गए थे पसीने!

साल 2023 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था और 100 रन के लक्ष्य को हासिल करने में उसे 119 गेंदें खेलने पड़ी थीं। साल 2023 में न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, जहां सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 99 रन बनाए थे। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 2 विकेट लिए थे। वहीं, कुलदीप यादव, दीपक हुड्डा, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर और कप्तान हार्दिक पांड्या को एक-एक सफलता मिली थी।