USA ने क्रिकेट के मैदान पर फिर किया नया कारनामा, मिलिंद कुमार के तूफानी शतक से हासिल किया रिकॉर्ड लक्ष्य

USA vs UAE Highlights: अमेरिका के अनुभवी बल्लेबाज मिलिंद कुमार ने तूफानी शतक जड़ टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। UAE के खिलाफ USA ने 331 रन के लक्ष्य को 48.5 ओवर में ही 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस मुकाबले में मिलिंद ने 116 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। वह वनडे क्रिकेट में यूएसए के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। सोमवार को डलास में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्डकप लीग-2 के मुकाबले में मिलिंद कुमार ने यूएई के खिलाफ शानदार पारी खेली और टीम को रिकॉर्ड रनचेज में जीत दिलाई। मिलिंद ने सिर्फ 84 गेंदों में नाबाद 116 रन की पारी खेली। यह उनका पांचवां वनडे शतक है। अपनी इस शतकीय पारी में उन्होंने पांच छक्के लगाए, जिससे वह मोनांक पटेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यूएसए के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।