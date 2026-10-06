अचानक क्यों छीनी गई सलमान आगा से टी20 टीम की कप्तानी, क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का असली प्लान

Pakistan Cricket Update: 2022 टी20 वर्ल्डकप का फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान की टीम पिछले दो टूर्नामेंट से सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पा रही है। 2021 के टी20 वर्ल्डकप में ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची और फिर अगले संस्करण का फाइनल खेला लेकिन उसके बाद टीम की स्तर ऐसा गिरा कि 2024 में टीम USA से हार गई और पहले ही राउंड से बाहर हो गई। 2026 में भी टीम की कहानी नहीं बदली। इस दौरान एशिया कप में भी टीम का प्रदर्शन गिरता रहा है। लेकिन एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल ने पाकिस्तान क्रिकेट की आंखे खोलने का काम किया।