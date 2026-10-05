IND vs WI: भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने लखनऊ में खेले हैं T20I, एक टीम अजेय, एक अफगानिस्तान से हार चुकी है सीरीज

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने सिर्फ 100 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया ने सिर्फ चार विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की ओर से कोई भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया था। कप्तान मिचेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए थे और नाबाद रहे थे। जबकि भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग करते हुए मेहमानों को 100 रन तक भी नहीं पहुंचने दिया था।