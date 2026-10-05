IND vs WI: तीसरे वनडे में दोनों टीमों से हुई भारी गलती, टीम इंडिया पर लगा वेस्टइंडीज से दोगुना जुर्माना, जानें पूरी कहानी

आईसीसी के पैनल ऑफ मैच रेफरी प्रकाश भट्ट ने ये एक्शन लिया। तीसरे वनडे में समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भारत को निर्धारित समय में 4 ओवर कम और वेस्टइंडीज को 2 ओवर कम करने का दोषी पाया गया। यही वजह है कि भारत की तुलना में वेस्टइंडीज को आधी सजा मिली। ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत न्यूनतम ओवर रेट से जुड़े अपराध के लिए निर्धारित समय में एक ओवर कम करने पर खिलाड़ी की मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सजा को मान लिया। ऐसे में इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।