17 इंटरनेशनल मैचों में भारत ने 16 बार पीटा, फिर भी पाकिस्तान के पूर्व पेसर सोहेल तनवीर को इस बात की है उम्मीद

हालांकि, तनवीर का मानना है कि पुराने रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरी उस दिन का प्रदर्शन होगा। उनका कहना है कि भारत-पाकिस्तान मैच में हमेशा अलग तरह का रोमांच रहता है। दुनियाभर के क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का इंतजार करते हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से बाइलेटरल क्रिकेट नहीं हो रहा है। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों को आमतौर पर ICC टूर्नामेंट या एशिया कप में ही देखने का मौका मिलता है।