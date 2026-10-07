न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय T20I टीम में क्यों हुई भुवनेश्वर कुमार की वापसी? जानिए वजह

Bhuvneshwar Kumar Return Indian Squad: न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टी-20 इंटरनेशनल टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। हालांकि, सबसे ज्यादा हैरानी करीब चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार के चयन को लेकर हो रही है। आइए, उन कारणों पर नजर डालते हैं, जिनके चलते भारतीय चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए उन्हें तरजीह दी।