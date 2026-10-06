न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस ही संभालेंगे टी-20 टीम की कमान, भुवनेश्वर कुमार की लंबे समय बाद वापसी

भुवनेश्वर कुमार लंबे अंतराल के बाद भारतीय टी20 टीम में लौटे हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2022 में खेला था। इसके बाद वह राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे। आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन ने एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। उन्होंने 28 विकेट हासिल किए और पर्पल कैप की दौड़ में भी रहे। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद अब उन्हें भारतीय टीम में वापसी का मौका मिला है।