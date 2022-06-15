India T20 Squad Against Ireland: आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की घोषणा, संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी की हुई वापसी

Hardik Pandya (C), Bhuvneshwar Kumar (vc), Ishan, Ruturaj, Sanju Samson, Suryakumar Yadav, Venkatesh Iyer, Hooda, Rahul Tripathi, Dinesh Karthik (WK), Chahal, Axar Patel, R Bishnoi, Harshal Patel, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Umran Malik
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इस दौरे के लिए लक्ष्मण को मिली अहम जिम्मेदारी
India Squad— BCCI (@BCCI) June 15, 2022
Hardik Pandya (C), Bhuvneshwar Kumar (vc), Ishan Kishan, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Suryakumar Yadav, Venkatesh Iyer, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Dinesh Karthik (wk), Yuzvendra Chahal, Axar Patel, R Bishnoi, Harshal Patel, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Umran Malik
बता दें कि इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण (vvs laxman) को मुख्य कोच (Head Coach) नियुक्त किया है। गौरतलब है कि इस आयरलैंड दौरे में भारतीय टीम को 26 और 28 जून को T20i मैच खेलने हैं। इसके अलावा बता दें कि लक्ष्मण के अलावा एनसीए के कोच सीतांशु कोटक, साइराज बहुतुले और मुनीश बाली को भी इस दौरे के लिए शामिल किया गया है। इस सीरीज के दौरान कोटक जहां बल्लेबाजी देखेंगे तो बहुतुले को फील्डिंग और मुनीश बाली को गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।
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