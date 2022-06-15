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India T20 Squad Against Ireland: आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की घोषणा, संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी की हुई वापसी

भारत के आयरलैंड दौरे के दो T20 मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस दौरे पर भारतीय टीम का नेतृत्व हार्दिक पांड्या को सौंपा गया है। वहीं इस टीम में संजू सैमसन सहित कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है।

नई दिल्ली

Updated: June 15, 2022 09:11:39 pm

India T20 Squad Against Ireland: बीसीसीआई ने आज शाम आयरलैंड दौरे (India tour of Ireland) के दो टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में पहली बार हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को बनाया गया है। इस टीम में कई आईपीएल स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है। गौरतलब है कि भारतीय टीम इस दौरे पर दो T20 मैच खेलेगी
India Squad for Ireland Tour
India Squad for Ireland Tour
आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम -

Hardik Pandya (C), Bhuvneshwar Kumar (vc), Ishan, Ruturaj, Sanju Samson, Suryakumar Yadav, Venkatesh Iyer, Hooda, Rahul Tripathi, Dinesh Karthik (WK), Chahal, Axar Patel, R Bishnoi, Harshal Patel, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Umran Malik

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इस दौरे के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी की वापसी हुई है। बाकी सभी खिलाड़ी जो इस टीम में चुने गए हैं, वे सभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज में भारतीय दल में शामिल हैं। बता दें कि इस सीरीज में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया गया है
इस दौरे के लिए लक्ष्मण को मिली अहम जिम्मेदारी

बता दें कि इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण (vvs laxman) को मुख्य कोच (Head Coach) नियुक्त किया है। गौरतलब है कि इस आयरलैंड दौरे में भारतीय टीम को 26 और 28 जून को T20i मैच खेलने हैं। इसके अलावा बता दें कि लक्ष्मण के अलावा एनसीए के कोच सीतांशु कोटक, साइराज बहुतुले और मुनीश बाली को भी इस दौरे के लिए शामिल किया गया है। इस सीरीज के दौरान कोटक जहां बल्लेबाजी देखेंगे तो बहुतुले को फील्डिंग और मुनीश बाली को गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

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