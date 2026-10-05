IND vs WI: भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले मैच पर बारिश का साया, जानें लखनऊ के मौसम का हाल

एक्‍यूवेदर के मुताबिक, लखनऊ में 6 अक्‍टूबर को गरज-चमक के साथ 68 प्रतिशत बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्व से करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्‍यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में मौसम मैच में खलल डाल सकता है। हालांकि फैंस को ज्‍यादा परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्‍योंकि दिन के मुकाबले शाम के समय बारिश कम होने के आसार हैं। इसका मतलब है कि भले ही मैच में रुकावट आए, लेकिन दर्शक पूरे मैच का लुत्‍फ उठा सकेंगे।