आज-कल उत्‍तर प्रदेश का मौसम काफी बिगड़ा हुआ है। कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है। ऐसे में लखनऊ में खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबला भी बारिश से प्रभावित हो सकता है। एक्‍यूवेदर के मुताबिक, मैच शुरू होने से पहले कुछ बारिश होने का पूर्वानुमान है। ऐसे में टॉस में देरी हो सकती है। हालांकि मैच के समय मौसम छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन अच्‍छी खबर ये है कि ज्‍यादातर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दर्शक थोड़ी बहुत रुकावट के साथ पूरे मैच का लुत्‍फ उठा पाएंगे। आइये एक नजर मैच के दौरान हर घंटे बारिश के पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं-