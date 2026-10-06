Shreyas Iyer के पास दुनिया का नंबर-1 टी20 कप्तान बनने का मौका, वेस्टइंडीज सीरीज में रच सकते हैं इतिहास

बता दें कि श्रेयस अय्यर बतौर कप्‍तान अब तक लगातार 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुके हैं, अगर वह घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में 5-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने में सफल रहते हैं, तो वह रोहित शर्मा के साथ संयुक्‍त रूप से लगातार 14 टी20 मुकाबले जीतने वाले दुनिया के पहले कप्‍तान बन जाएंगे। वहीं, अगर सीरीज के पहले चार मुकाबले जीतते हैं, तो इस मामले रोहित शर्मा के बाद दुनिया के दूसरे कप्‍तान बन जाएंगे। बता दें कि इस मामले में रोहित शर्मा लगातार 14 जीत के साथ टॉप पर हैं, यह रिकॉर्ड उन्‍होंने नवंबर 2019 से जुलाई 2022 के बीच बनाया था।