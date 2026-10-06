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Shreyas Iyer के पास दुनिया का नंबर-1 टी20 कप्तान बनने का मौका, वेस्टइंडीज सीरीज में रच सकते हैं इतिहास

Shreyas Iyer: एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतने के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने उतरेगी। आज मंगलवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के पास एक बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा।
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भारत

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lokesh verma

Oct 06, 2026

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Cricket_live247)

Shreyas Iyer T20I Record: भारतीय टी20 टीम ने एशियन गेम्स 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया एशियन गेम्‍स में अपना गोल्ड बचाने में सफल रही। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने जा रही है। पांच मैचों की इस सीरीज में कप्‍तान अय्यर के पास एक खास रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा, लेकिन इसके लिए उन्‍हें सीरीज में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ क्‍लीन स्‍वीप करना होगा।

विंडीज के खिलाफ 5-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने पर श्रेयस अय्यर बनेंगे नंबर-1

बता दें कि श्रेयस अय्यर बतौर कप्‍तान अब तक लगातार 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुके हैं, अगर वह घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में 5-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने में सफल रहते हैं, तो वह रोहित शर्मा के साथ संयुक्‍त रूप से लगातार 14 टी20 मुकाबले जीतने वाले दुनिया के पहले कप्‍तान बन जाएंगे। वहीं, अगर सीरीज के पहले चार मुकाबले जीतते हैं, तो इस मामले रोहित शर्मा के बाद दुनिया के दूसरे कप्‍तान बन जाएंगे। बता दें कि इस मामले में रोहित शर्मा लगातार 14 जीत के साथ टॉप पर हैं, यह रिकॉर्ड उन्‍होंने नवंबर 2019 से जुलाई 2022 के बीच बनाया था।

T20I कप्तान के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा जीत (जुलाई 2022 तक)

रैंककप्तानटीमलगातार जीतअवधि
1रोहित शर्माभारत14नवंबर 2019 – जुलाई 2022
2रमेश सतीशनरोमानिया12अक्टूबर 2020 – सितंबर 2021
2असगर अफगानअफगानिस्तान12फरवरी 2018 – मार्च 2020
4असगर अफगानअफगानिस्तान11मार्च 2016 – मार्च 2017
5चार्ल्स पर्चर्डजर्सी102019 – 2022
5ड्यूसडेडिट मुहुमुजायुगांडा102021

विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ने से एक जीत दूर

भारतीय टीम अगर वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले लगातार तीन मैच भी जीतती है, तो श्रेयस अय्यर बतौर कप्‍तान दूसरे सबसे ज्‍यादा टी20 मैच जीतने वाले भारतीय भी बन सकते हैं। इस मामले में वह रोहित शर्मा के 2024 में लगातार 11 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। वहीं, अगर अय्यर पहला मैच जीतने में भी सफल हो जाते हैं, तो वह विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।

T20I में भारतीय कप्तानों की लगातार सबसे ज्यादा जीत

रैंककप्तानलगातार जीतअवधि
1रोहित शर्मा142019–2022
2रोहित शर्मा112024
3विराट कोहली92019–2020
3सूर्यकुमार यादव92025
3श्रेयस अय्यर92026
6सूर्यकुमार यादव82023–2024
7एमएस धोनी72012–2014
7एमएस धोनी72016

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Updated on:

06 Oct 2026 03:16 pm

Published on:

06 Oct 2026 03:16 pm

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