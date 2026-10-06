Shreyas Iyer के पास दुनिया का नंबर-1 टी20 कप्तान बनने का मौका, वेस्टइंडीज सीरीज में रच सकते हैं इतिहास

श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्स@/Cricket_live247)
Shreyas Iyer T20I Record: भारतीय टी20 टीम ने एशियन गेम्स 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया एशियन गेम्स में अपना गोल्ड बचाने में सफल रही। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने जा रही है। पांच मैचों की इस सीरीज में कप्तान अय्यर के पास एक खास रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप करना होगा।
बता दें कि श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान अब तक लगातार 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुके हैं, अगर वह घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने में सफल रहते हैं, तो वह रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से लगातार 14 टी20 मुकाबले जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन जाएंगे। वहीं, अगर सीरीज के पहले चार मुकाबले जीतते हैं, तो इस मामले रोहित शर्मा के बाद दुनिया के दूसरे कप्तान बन जाएंगे। बता दें कि इस मामले में रोहित शर्मा लगातार 14 जीत के साथ टॉप पर हैं, यह रिकॉर्ड उन्होंने नवंबर 2019 से जुलाई 2022 के बीच बनाया था।
|रैंक
|कप्तान
|टीम
|लगातार जीत
|अवधि
|1
|रोहित शर्मा
|भारत
|14
|नवंबर 2019 – जुलाई 2022
|2
|रमेश सतीशन
|रोमानिया
|12
|अक्टूबर 2020 – सितंबर 2021
|2
|असगर अफगान
|अफगानिस्तान
|12
|फरवरी 2018 – मार्च 2020
|4
|असगर अफगान
|अफगानिस्तान
|11
|मार्च 2016 – मार्च 2017
|5
|चार्ल्स पर्चर्ड
|जर्सी
|10
|2019 – 2022
|5
|ड्यूसडेडिट मुहुमुजा
|युगांडा
|10
|2021
भारतीय टीम अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले लगातार तीन मैच भी जीतती है, तो श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान दूसरे सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाले भारतीय भी बन सकते हैं। इस मामले में वह रोहित शर्मा के 2024 में लगातार 11 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। वहीं, अगर अय्यर पहला मैच जीतने में भी सफल हो जाते हैं, तो वह विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।
|रैंक
|कप्तान
|लगातार जीत
|अवधि
|1
|रोहित शर्मा
|14
|2019–2022
|2
|रोहित शर्मा
|11
|2024
|3
|विराट कोहली
|9
|2019–2020
|3
|सूर्यकुमार यादव
|9
|2025
|3
|श्रेयस अय्यर
|9
|2026
|6
|सूर्यकुमार यादव
|8
|2023–2024
|7
|एमएस धोनी
|7
|2012–2014
|7
|एमएस धोनी
|7
|2016
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