IND vs WI 2nd T20I: भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 पर बारिश और तूफान का साया, जानें मैच के दौरान रांची में हर घंटे के मौसम का हाल

IND vs WI 2nd T20I Ranchi Weather Forecast: पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में जीतने के बाद भारतीय टीम वेस्‍टइंडीज का सामना करने के लिए रांची में पहुंच चुकी है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर अपनी बढ़त को दोगुना करने के इरादे से उतरेगी। इसके लिए भारतीय टीम तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच रांची के मौसम को लेकर परेशान करने वाली खबर आ रही है। क्‍योंकि इन दिनों रांची का मौसम काफी बिगड़ा हुआ है। शुक्रवार 9 अक्‍टूबर को मैच के दौरान भी बारिश और आंधी-तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। आइये इस मैच के दौरान रांची के हर घंटे के मौसम का हाल आपको बताते हैं।