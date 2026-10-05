वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा कल फिर दिखेंगे एक्शन में, लेकिन लाइव मैच देखने के लिए बदलना होगा ऐप

India vs West Indies 1st T20 Live Streaming: एशियन गेम्‍स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट फाइनल में पाकिस्‍तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टी20 बेहद उत्‍साहित है। अब वह वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने जा रही है। जहां एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा एक्‍शन में नजर आएंगे। इस सीरीज का आगाज मंगलवार 6 अक्‍टूबर को लखनऊ से होगा। इसके बाद अगले चार मुकाबले 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को क्रमश: रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। इस सीरीज का टीवी पर लाइव प्रसारण और मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग आप कब-कहां देख सकते हैं? आइये आपको भी बताते हैं।