4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

‘हम बहुत प्रेशर में थे’ हारा हुआ मैच जीतने के बाद छलका कप्तान ऋषभ पंत का दर्द

Irani Cup 2026: जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के बीच खेले गए ईरानी कप 2026 के मेच में रेस्‍ट ऑफ इंडिया ने 167 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। जबकि एक समय लग रहा था कि जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। मैच जीतने के बाद रेस्‍ट ऑफ इंडिया के कप्‍तान ऋषभ पंत ने भी इस बात को स्‍वीकार किया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 04, 2026

Irani Cup 2026, Rishabh Pant,

ऋषभ पंत। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Jammu & Kashmir vs Rest of India: शेष भारत ने ईरानी कप 2026 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्‍मू-कश्‍मीर के खिलाफ 167 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। इस मैच में रेस्‍ट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली पारी में 237 रन बनाए। इसके जवाब में जम्‍मू-कश्‍मीर ने अपनी पहली पारी में 278 रन बनाते हुए 41 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद रेस्‍ट ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 319 रन बनाते हुए जम्‍मू-कश्‍मीर के सामने 279 रन का लख्‍य रखा। जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम 10 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 54 रन बना चुकी थी और रेस्‍ट ऑफ इंडिया काफी दबाव में थी। टीम के कप्‍तान ऋषभ पंत ने इस बात को स्‍वीकार करते हुए कहा कि अगर हमने प्‍लान के हिसाब से गेंदबाजी नहीं की होती, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था।

'हमारा प्लान पहली पारी में फुलर गेंदबाजी करने का था'

ऋषभ पंत ने कहा कि जब आप जीतते हैं, तो सारा दर्द, सारी थकान निश्चित रूप से दूर हो जाती है। हमारा प्लान पहली पारी में फुलर गेंदबाजी करने का था। बॉलर्स के साथ हमारी यही बातचीत थी कि हम लेंथ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्‍होंने कहा कि यह कुछ ऐसा था, जिसे हम दूसरी पारी में ठीक करना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे बॉलर्स सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पहली पारी में हमने बहुत ज्‍यादा बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग की। हमने इसे दूसरी पारी में ठीक करते हुए ज्‍यादा फुलर बॉलिंग की।

स्‍मरण की तारीफ की

उन्‍होंने कहा कि हमारा पक्का प्लान स्टंप पर फुलर बॉलिंग का था। जब आप प्लान पर नहीं टिके रहते, तो आप निराश होते हैं। वहीं, जब आप प्लान पर टिके रहते हैं और आप चीज़ों को होते हुए देखते हैं, तो यह देखना बहुत अच्छा लगता है। आज सब कुछ ठीक हो गया। वहीं, स्मरण ने जिस तरह से दोनों पारियों में खेला, मुझे लगता है कि वह शानदार इनिंग्स थीं। खासकर हम बहुत प्रेशर में थे, खासकर दूसरी पारी में वह शानदार था।

'यह हमारे लिए एक सीख है'

मैच हारने के बाद पारस डोगरा ने कहा कि यह सच में एक बहुत अच्छा गेम रहा है। हमने सच में बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक सीख है और लड़कों ने भी कुछ पॉजिटिव बातें ली हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसका सारा क्रेडिट स्मरण को जाता है। उसने सच में बहुत अच्छी बैटिंग की और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और कुछ कहने को है। मैं सच में शुक्रगुजार हूं कि मुझे टीम को लीड करने का मौका मिला।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

04 Oct 2026 03:03 pm

Published on:

04 Oct 2026 03:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘हम बहुत प्रेशर में थे’ हारा हुआ मैच जीतने के बाद छलका कप्तान ऋषभ पंत का दर्द

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने जिन्हें दिखाया टीम इंडिया से बाहर का रास्‍ता, उन्होंने ईरानी कप में चटका दिए 14 विकेट

Rest of India with Irani Cup
क्रिकेट

ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की शानदार जीत, रणजी ट्रॉफी चैंपियन को 167 रन से दी शिकस्त

IRANI CUP 2026
क्रिकेट

एशियन गेम्स क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने जीते हैं सबसे ज्यादा मेडल, एक बार जीत चुका है गोल्ड

IND vs PAK
क्रिकेट

IND vs WI T20I Series: एक तरफ अनुभव, तो दूसरी तरफ युवा जोश… भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज में देखने लायक होगी टक्कर

INDIA VS WEST INDIES
क्रिकेट

Team India से बाहर किए जाने के बाद आकाश दीप-मुकेश कुमार ने ढाया कहर

irani cup 2026 latest update.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.