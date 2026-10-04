‘हम बहुत प्रेशर में थे’ हारा हुआ मैच जीतने के बाद छलका कप्तान ऋषभ पंत का दर्द

Jammu & Kashmir vs Rest of India: शेष भारत ने ईरानी कप 2026 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्‍मू-कश्‍मीर के खिलाफ 167 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। इस मैच में रेस्‍ट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली पारी में 237 रन बनाए। इसके जवाब में जम्‍मू-कश्‍मीर ने अपनी पहली पारी में 278 रन बनाते हुए 41 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद रेस्‍ट ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 319 रन बनाते हुए जम्‍मू-कश्‍मीर के सामने 279 रन का लख्‍य रखा। जम्‍मू-कश्‍मीर की टीम 10 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 54 रन बना चुकी थी और रेस्‍ट ऑफ इंडिया काफी दबाव में थी। टीम के कप्‍तान ऋषभ पंत ने इस बात को स्‍वीकार करते हुए कहा कि अगर हमने प्‍लान के हिसाब से गेंदबाजी नहीं की होती, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था।