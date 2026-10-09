IND vs WI: कुलदीप यादव के पास बुमराह-अर्शदीप का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 3 विकेट लेते ही बनेंगे नंबर-1 भारतीय गेंदबाज

कुलदीप यादव अब तक 55 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 53 पारियों में 97 विकेट चटकाए हैं। वह फिलहाल भारतीय टीम के प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं। अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह ने 64 मैचों में अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए थे। वहीं, जसप्रीत बुमराह ने 81 मुकाबलों में यह उपलब्धि हासिल की थी।