IND vs WI: कुलदीप यादव के पास बुमराह-अर्शदीप का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 3 विकेट लेते ही बनेंगे नंबर-1 भारतीय गेंदबाज

कुलदीप यादव (फोटो- IANS)
Fastest 100 Wickets in T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के पास टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका होगा। अगर वह इस मैच में तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।
कुलदीप यादव अब तक 55 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 53 पारियों में 97 विकेट चटकाए हैं। वह फिलहाल भारतीय टीम के प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं। अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह ने 64 मैचों में अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए थे। वहीं, जसप्रीत बुमराह ने 81 मुकाबलों में यह उपलब्धि हासिल की थी।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है। उन्होंने 2021 में यह उपलब्धि हासिल की थी। नेपाल के संदीप लामिछाने इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा भी सबसे तेजी से 100 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं। अर्शदीप सिंह ने 64 मैचों में 100 विकेट पूरे कर भारतीय गेंदबाजों के बीच यह उपलब्धि हासिल की थी।
कुलदीप यादव के पास इस मुकाबले में एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। अगर वह तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो उनके टी20 इंटरनेशनल विकेटों की संख्या 100 हो जाएगी। इसके साथ ही वह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के 98 विकेट के आंकड़े को भी पीछे छोड़ देंगे।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ दिया था। चहल ने 80 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 96 विकेट लिए थे।
अब दूसरे मुकाबले में कुलदीप की नजरें अपने विकेटों की संख्या बढ़ाने के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने पर होंगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में खेला जाने वाला यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है।
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