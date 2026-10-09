9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs WI: कुलदीप यादव के पास बुमराह-अर्शदीप का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 3 विकेट लेते ही बनेंगे नंबर-1 भारतीय गेंदबाज

IND vs WI 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में कुलदीप यादव के पास इतिहास रचने का मौका है। 97 विकेट ले चुके कुलदीप अगर तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 09, 2026

Kuldeep yadav

कुलदीप यादव (फोटो- IANS)

Fastest 100 Wickets in T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के पास टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका होगा। अगर वह इस मैच में तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

अर्शदीप-बुमराह का टूटने वाला है रिकॉर्ड

कुलदीप यादव अब तक 55 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 53 पारियों में 97 विकेट चटकाए हैं। वह फिलहाल भारतीय टीम के प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं। अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह ने 64 मैचों में अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए थे। वहीं, जसप्रीत बुमराह ने 81 मुकाबलों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

राशिद खान के नाम है विश्व रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है। उन्होंने 2021 में यह उपलब्धि हासिल की थी। नेपाल के संदीप लामिछाने इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा भी सबसे तेजी से 100 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं। अर्शदीप सिंह ने 64 मैचों में 100 विकेट पूरे कर भारतीय गेंदबाजों के बीच यह उपलब्धि हासिल की थी।

कुलदीप यादव के पास इस मुकाबले में एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। अगर वह तीन विकेट हासिल कर लेते हैं, तो उनके टी20 इंटरनेशनल विकेटों की संख्या 100 हो जाएगी। इसके साथ ही वह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के 98 विकेट के आंकड़े को भी पीछे छोड़ देंगे।

पहले टी20 में कुलदीप ने चटकाए थे 2 विकेट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ दिया था। चहल ने 80 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 96 विकेट लिए थे।

अब दूसरे मुकाबले में कुलदीप की नजरें अपने विकेटों की संख्या बढ़ाने के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने पर होंगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में खेला जाने वाला यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

09 Oct 2026 10:06 am

Published on:

09 Oct 2026 10:06 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: कुलदीप यादव के पास बुमराह-अर्शदीप का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 3 विकेट लेते ही बनेंगे नंबर-1 भारतीय गेंदबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI: अभिषेक शर्मा के लिए खास है वेस्टइंडीज सीरीज, मैक्सवेल-मिलर और निकलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

abhishek sharma asian games 2026 final ind vs pak
क्रिकेट

1,350 दिन के बाद रांची में खेला जाएगा कोई टी20 मुकाबला, आखिरी मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने डाल दिए थे हथियार

IND vs WI
क्रिकेट

SA vs AUS Test: आज से शुरू होगा साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया का घमासान! जानें किस टीम का पलड़ा भारी

AUS vs SA test
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi को रांची टी20 में मौका मिलेगा या नहीं, जानें बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने क्‍या कहा?

Sitanshu Kotak on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

‘वह अब बहुत ज्‍यादा मैच्योर हैं’, जानें वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले टीम इंडिया के कोच ने किस खिलाड़ी की तारीफ की?

Sitanshu Kotak on Ishan Kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.