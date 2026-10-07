‘मुझे 100 परसेंट यकीन है कि वह अच्छा करेगा’, भुवनेश्वर कुमार को मिला पूर्व भारतीय पेसर का सपोर्ट

Mohit Sharma on Bhuvneshwar Kumar comeback: पूर्व पेसर मोहित शर्मा ने टीम इंडिया में अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद वापसी को लेकर जमकर तारीफ की है। उन्‍होंने कहा कि 36 साल के इस खिलाड़ी को आखिरकार अपनी लगातार कंसिस्टेंसी और कड़ी मेहनत का परिणाम मिल ही गया। युवाओं को इससे सीखना चाहिए। इसके साथ ही उन्‍होंने भुवी का सपोर्ट करते हुए कहा कि मुझे 100 परसेंट यकीन है कि वह अच्छा करेगा। वहीं, उन्‍होंने जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का लग्जरी बताया। ज्ञात हो कि इन दिनो मोहित शर्मा इंडिया चैंपियंस के लिए यूएई में वर्ल्‍ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का तीसरा सीजन खेल रहे हैं।