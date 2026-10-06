IND vs WI: ईशान किशन के पास इतिहास बदलने का मौका, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे आगे निकलने का मौका

Most T20I Runs in Calendar Year for India: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में ईशान किशन के पास टीम इंडिया के टी20 इतिहास को बदलने का मौका है। एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है, जिन्होंने साल 2022 में यह कारनामा किया था। उस साल उन्होंने दो शतकीय पारियां खेली थीं और 31 मैचों में 46.56 की औसत से 1,164 रन बनाए थे, जिसमें 117 रन की सबसे बड़ी पारी भी शामिल थी। उस साल उनका स्ट्राइक रेट 188 के आसपास का था।