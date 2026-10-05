जियोहॉटस्‍टार के फोलो द ब्‍लूज शो पर कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें सूर्यवंशी को उनके क्रिकेट से जुड़े दबाव और उम्मीदों से दूर जानने में मजा आया। मैं वैभव से इस बारे में बात करता रहता हूं कि वह मैदान के बाहर क्या करते हैं, क्योंकि हर कोई उनसे क्रिकेट के बारे में बात करता है और हम जानते हैं कि वह एक व्यक्ति के तौर पर कितने टैलेंटेड और गिफ्टेड हैं। इसलिए बाहर उनकी लाइफस्टाइल, उस बातचीत, उनके परिवार के बारे में जानना, वह क्या करते हैं, क्या नहीं, यह सब उन्हें और ज्‍यादा उत्साहित करता है, क्योंकि जब वह इसके बारे में बात करते हैं तो वह खुद में ज्‍यादा होते हैं।