IND vs WI Playing 11: वेस्टइंडीज सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की बढ़ी टेंशन! वैभव सूर्यवंशी को फिर किया जा सकता है प्लेइंग 11 से बाहर

जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की थी, तो वहीं संजू सैमसन वन डाउन पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे, जबकि पांचवें नंबर पर ईशान किशन बैटिंग करने आए थे। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मुकाबले भारत में होने वाले हैं और इस स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह भी नहीं हैं। ऐसे में अगर प्लेइंग 11 में 3 तेज गेंदबाज शामिल होते हैं, तो फिर वैभव, संजू और अभिषेक में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। बुमराह अकेले तेज गेंदबाजी आक्रमण को बोझ संभाल सकते हैं लेकिन अर्शदीप सिंह के लिए ये काम अभी थोड़ा मुश्किल है।