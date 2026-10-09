वर्ल्डकप 2027 की सेमीफाइनलिस्ट को लेकर भविष्यवाणी, भारत-ऑस्ट्रेलिया सहित इन 4 टीमों के नाम पर दिग्गज ने लगाई मुहर

ICC Cricket World Cup 2027 Prediction: आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने चार टीमों के नाम बताए हैं, जो उनके मुताबिक सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदार हो सकती हैं। फिंच ने अपनी पसंदीदा टीमों में भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया है। उन्होंने अपनी इस लिस्ट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को जगह नहीं दी है।