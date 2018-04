नई दिल्ली। यूपी के उन्नाव और कश्मीर के कठुआ गैंगरेप के बाद अब गुजरात में झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 11 साल की एक मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना सूरत के पांडेसरा से जुड़ी है। पीड़िता का शव सांई मोहन सोसायटी के पीछे क्रिकेट मैदान में पड़ा मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली है कि पीड़िता के साथ लगातार 8 दिनों तक रेप किया गया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में मौत की वजह दम घुटने को बताई गई है।

कठुआ गैंगरेप में बड़ा खुलासा, दरिंदगी के दौरान बच्ची को दिया जा रहा था भांग का ओवरडोज

Surat: Police says body of a 11-yr-old girl with injuries found. Forensic head, Civil hospital says,' 86 injuries found on her body including ones on her private parts, sample taken for FSL test which will make clear if she suffered sexual assault, she was strangled to death'