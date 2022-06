बिहारः पटना में बेखौफ अपराधियों का ताडंव, पूर्व BJP विधायक के दो भाइयों की गोली मारकर हत्या

बिहार की राजधानी पटना में भाजपा के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जाता है कि इस घटना के पीछे पांडव गिरोह का हाथ है।

Two brothers of Ex BJP MlA Chittaranjan Sharma Shot Dead in Patna