हांदावाड़ा को सड़क और पर्यटन से जोड़ने का प्लान (Photo Source- Patrika File Photo)
Tourism Hub: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे अबूझमाड़ क्षेत्र में अब शांति के साथ विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज हो गई है। लंबे समय तक नक्सलवाद और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहे इस इलाके में अब सड़क, आवागमन और दूसरी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के वन मंत्री एवं दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप पहली बार अबूझमाड़ के दुर्गम वनांचल क्षेत्र हांदावाड़ा पहुंचे।
यहां उन्होंने जनचौपाल और दीपावली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानीं। कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। सबसे बड़ी सौगात तरमीगुंडा से हांदावाड़ा तक सड़क निर्माण की मिली। इस सड़क पर 10.28 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही हांदावाड़ा क्षेत्र में करीब 1.57 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे।
अबूझमाड़ के दुर्गम इलाके हांदावाड़ा में आयोजित जनचौपाल में मंत्री केदार कश्यप ने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और क्षेत्र में विकास से जुड़ी उनकी मांगों और अपेक्षाओं को जाना। लंबे समय तक नक्सलवाद के प्रभाव में रहे इस इलाके में मंत्री का पहुंचना ग्रामीणों के लिए खास रहा। जनचौपाल के माध्यम से लोगों को सीधे अपनी बात मंत्री के सामने रखने का अवसर मिला।
इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की जरूरतों और सुविधाओं को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम में दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी भी पहली बार हांदावाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने भी ग्रामीणों से बातचीत की और क्षेत्र के विकास तथा जनकल्याण के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
कार्यक्रम के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घोषणा तरमीगुंडा से हांदावाड़ा तक सड़क निर्माण को लेकर हुई। मंत्री केदार कश्यप ने 10.28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 7.40 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमिपूजन किया। इस सड़क के बनने से हांदावाड़ा और आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में पहुंचना आसान नहीं है। सड़क बनने के बाद ग्रामीणों का मुख्य मार्गों से जुड़ाव बेहतर होगा।
इसका सीधा फायदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार जैसी जरूरी गतिविधियों को मिल सकता है। ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने, बच्चों को पढ़ाई के लिए आने-जाने और अपनी उपज बाजार तक ले जाने में सुविधा होगी। सड़क निर्माण से क्षेत्र में विकास के दूसरे कामों को भी गति मिलने की संभावना है। इससे प्रशासन की पहुंच और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना भी आसान हो सकेगा।
सड़क निर्माण के अलावा हांदावाड़ा क्षेत्र के लिए करीब 1.57 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्यों की भी सौगात दी गई। इन कार्यों का उद्देश्य दुर्गम वनांचल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और ग्रामीणों के जीवन को आसान करना है। लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे गांवों में सड़क और दूसरी सुविधाओं का विस्तार स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन प्रयासों से क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और आवागमन के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
अबूझमाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सलवाद के प्रभाव और दुर्गम रास्तों के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर रहा है। अब नक्सलवाद का प्रभाव कम होने के बाद यहां पर्यटन की संभावनाओं को भी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। हांदावाड़ा तक सड़क निर्माण को इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बेहतर सड़क संपर्क होने से क्षेत्र तक पहुंच आसान हो सकती है। इससे भविष्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि, किसी भी पर्यटन योजना को आगे बढ़ाने के लिए सड़क और आवागमन के साथ सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृति और ग्रामीणों की भागीदारी पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। पर्यटन का विकास इस तरह होना चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के अवसर मिलें तथा क्षेत्र की प्राकृतिक पहचान भी सुरक्षित रहे।
अबूझमाड़ का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक नक्सलवाद और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। इसके कारण यहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार चुनौतीपूर्ण रहा। कई गांवों तक पहुंचना भी आसान नहीं था। अब क्षेत्र में शांति और विकास को लेकर नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। शासन और जनप्रतिनिधियों की पहुंच बढ़ने के साथ ग्रामीणों से सीधे संवाद की पहल भी की जा रही है।हांदावाड़ा में आयोजित जनचौपाल को इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सड़क निर्माण और दूसरी विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
हांदावाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, प्रदेश प्रवक्ता टेकेश्वर जैन, जिला प्रभारी शिवनारायण पाण्डेय, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सोनी, नवीन विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा और जिला महामंत्री सत्यजीत चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष नन्दलाल मुड़ामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री कुणाल ठाकुर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल असरानी, अजजा मोर्चा प्रदेश मंत्री रामू नेताम, बारसूर मंडल अध्यक्ष बैसूराम मंडावी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्थानीय सरपंचों, पंचायत प्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की भी मौजूदगी रही।
हांदावाड़ा में आयोजित जनचौपाल और दीपावली मिलन समारोह का मुख्य संदेश शांति, विश्वास और विकास को आगे बढ़ाना रहा। ग्रामीणों से सीधे बातचीत और सड़क निर्माण जैसी घोषणाओं के जरिए क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ी चुनौती इन घोषणाओं को समय पर जमीन पर उतारने की होगी। तरमीगुंडा से हांदावाड़ा तक सड़क बनने से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। इससे अबूझमाड़ के ग्रामीणों को लंबे समय से जरूरी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
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