अबूझमाड़ का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक नक्सलवाद और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। इसके कारण यहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार चुनौतीपूर्ण रहा। कई गांवों तक पहुंचना भी आसान नहीं था। अब क्षेत्र में शांति और विकास को लेकर नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। शासन और जनप्रतिनिधियों की पहुंच बढ़ने के साथ ग्रामीणों से सीधे संवाद की पहल भी की जा रही है।हांदावाड़ा में आयोजित जनचौपाल को इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सड़क निर्माण और दूसरी विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।