वन अधिकार पट्टाधारी किसान लालसिंह को फसल बीमा की राशि नहीं मिलने की समस्या सामने आने पर मुख्यमंत्री ने किसान को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने देवास जिले के करण देवड़ा, नीरज दुबे, सलोनी सिसोदिया, हरेंद्र पांचाल व आवेदक लालसिंह पिता रतनलाल से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका तत्परता पूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवास के सुरेश मालवीय की नल जल योजना की शिकायत पर लापरवाही बरतने पर संबंधित ठेकेदार पर 10 लाख रुपये पैनल्टी लगाने के निर्देश दिए।