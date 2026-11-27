cm mohan yadav action officer suspended contractor fine, सीएम मोहन यादव (Source-CM Mohan Yadav Facebook Page)
Dewas CM Mohan Yadav Action: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को देवास के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होकर एक-एक कर आवेदकों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने आवेदकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। आवेदक की समस्या का त्वरित समाधान नहीं करने, इससे संबंधित प्रकरण की नस्ती प्रस्तुत नहीं कर पाने और समस्या के समाधान के प्रति उदासीनता बरतने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए देवास के उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रतनसिंह डाबर को निलंबित कर दिया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में आवेदिका सलोनी सिसोदिया से चर्चा कर समस्याएं सुनी। सलोनी ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त नहीं होने, छात्रवृत्ति अन्य खाते में जमा हो जाने की शिकायत करते हुए बताया कि पर्यवेक्षक को समस्या बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर सीएम मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की सोनकच्छ पर्यवेक्षक वर्षा निक्कम की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सैनिक स्व. पवन यादव के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों का सम्मान और सहयोग शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सैनिक के परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि सैनिक के प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करवाकर सरकार द्वारा सैनिक को शहीद का दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।
वन अधिकार पट्टाधारी किसान लालसिंह को फसल बीमा की राशि नहीं मिलने की समस्या सामने आने पर मुख्यमंत्री ने किसान को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने देवास जिले के करण देवड़ा, नीरज दुबे, सलोनी सिसोदिया, हरेंद्र पांचाल व आवेदक लालसिंह पिता रतनलाल से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका तत्परता पूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवास के सुरेश मालवीय की नल जल योजना की शिकायत पर लापरवाही बरतने पर संबंधित ठेकेदार पर 10 लाख रुपये पैनल्टी लगाने के निर्देश दिए।
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