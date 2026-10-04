इलाज के दौरान दम तोड़ गईं अनीता, मोबाइल कॉल के शक में हुई थी चाकूबाजी

पुलिस के अनुसार, कोंडागांव क्षेत्र की रहने वाली अनीता मंडावी बालाजी राइस मिल में रेजा का काम करती थी। भांठागांव निवासी दुलेश्वर टंडन भी इसी राइस मिल में काम करता था। दोनों के बीच पहले से पहचान थी। पुलिस जांच में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दुलेश्वर अनीता के मोबाइल पर अपने पैसों से रिचार्ज करवाता था। इसी दौरान उसे शक होने लगा कि अनीता किसी दूसरे युवक से मोबाइल पर बातचीत करती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ने की जानकारी सामने आई है।