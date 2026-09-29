पितृ पक्ष में आया बड़ा पड़ाव, मालामाल बना सकती है अष्टमी तिथि पर पूजा पाठ

Shraddha Paksha : पितृ पक्ष में अब बड़ा पड़ाव आ गया है। मंगलवार यानि 29 सितंबर को तृतीया श्राद्ध में अपने पूर्वजों के नाम तर्पण श्राद्ध किया जा रहा है। इसी प्रकार श्राद्ध/महाभरणी 30 को किया जाएगा। भोपाल के पं. रामनारायण आचार्य बताते हैं कि इस दिन उन पूवजों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुई हो। तिथि को शास्त्र अनुसार मान्य किया गया है। खास बात यह है कि पितृ पक्ष में मालामाल बनाने वाली तिथि भी आती है। अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी पूजा की जाती है जोकि धन संपत्ति प्रदान करनेवाली मानी जाती है। इस बार महालक्ष्मी पूजा 3 अक्टूबर को की जाएगी।