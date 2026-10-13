नवरात्रि का तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में करें 108 बार मंत्र जाप,जानें विधि और भोग

Maa Chandraghanta Puja Vidhi: शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां के इस दिव्य स्वरूप की आराधना से भय और नकारात्मकता दूर होती है तथा साहस, आत्मविश्वास और सुख-शांति की प्राप्ति होती है। सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। आचार्य धर्मेन्द्र शास्त्री से जानते है कि 13 अक्टूबर, मंगलवार को मां की पूजा के लिए कौन-सी विधि अपनाएं, किस मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है और माता को कौन-सा भोग अर्पित करें? जानिए पूजा विधि, ध्यान मंत्र और मां चंद्रघंटा की आराधना का धार्मिक महत्व।