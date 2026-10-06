धन लाभ करा सकते हैं नवरात्रि के 2 दिन, कर्ज से भी दिला सकते हैं मुक्ति

Shardiya Navratra : श्राद्ध पक्ष समाप्त होने को हैं और शारदीय नवरात्रि धीरे धीरे पास आ रही है। इस बार 11 अक्टूबर से नवरात्र शुरु होंगे। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिनों की ही होगी हालांकि कुछ तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। 17 और 18 अक्टूबर यानि 2 दिनों तक सप्तमी रहेगी जबकि 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और महानवमी का पूजन होगा। माता दुर्गा व उनके स्वरूप अमोघ फलदायिनी माने जाते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, प्रेम व दांपत्य संबंधों मधुरता आती है। दुर्गा पूजन से दरिद्रता भी दूर होती है। विशेष रूप से नवरात्रि का तीसरा और चतुर्थ दिन धनदायक माना गया है। आर्थिक दिक्कत दूर करने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ ही लक्ष्मीपूजन भी करना चाहिए। कर्जमुक्ति के लिए भी ये दिन श्रेष्ठ माने गए हैं।