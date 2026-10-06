6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म-कर्म

धन लाभ करा सकते हैं नवरात्रि के 2 दिन, कर्ज से भी दिला सकते हैं मुक्ति

Shardiya Navratra : धन संपदा से भरपूर बना सकती है 9 दिन की पूजा, नवरात्रि में लक्ष्मीपूजन का भी महत्व
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Oct 06, 2026

navratri 2026

धन संपदा से भी भरपूर बना सकती है नवरात्रि Image Durgaji - image AI Grok

Shardiya Navratra : श्राद्ध पक्ष समाप्त होने को हैं और शारदीय नवरात्रि धीरे धीरे पास आ रही है। इस बार 11 अक्टूबर से नवरात्र शुरु होंगे। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिनों की ही होगी हालांकि कुछ तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। 17 और 18 अक्टूबर यानि 2 दिनों तक सप्तमी रहेगी जबकि 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और महानवमी का पूजन होगा। माता दुर्गा व उनके स्वरूप अमोघ फलदायिनी माने जाते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, प्रेम व दांपत्य संबंधों मधुरता आती है। दुर्गा पूजन से दरिद्रता भी दूर होती है। विशेष रूप से नवरात्रि का तीसरा और चतुर्थ दिन धनदायक माना गया है। आर्थिक दिक्कत दूर करने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ ही लक्ष्मीपूजन भी करना चाहिए। कर्जमुक्ति के लिए भी ये दिन श्रेष्ठ माने गए हैं।

धन लाभ के लिए विशेष उपाय

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि नवरात्रि में धन वृद्धि के लिए मां दुर्गा की पूजा के साथ विशेष उपाय कर सकते हैं। इस अवधि में लक्ष्मीजी की पूजा भी फलदायी होगी। नवरात्र में दौरान दुर्गा सप्तशती के साथ ही लक्ष्मीजी की प्रसन्नता के लिए श्रीसूक्त का पाठ करना चाहिए।

मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की श्रद्धापूर्वक पूजा से धन धान्य में बढ़ोत्तरी

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नागर बताते हैं कि आर्थिक प्रगति के विशेष रूप से तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और चौथे दिन मां कुष्मांडा की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। घर में केसर की खीर बनाकर मां चंद्रघंटा को भोग लगाएं। इसी प्रकार मां कुष्मांडा को पीली मिठाई का भोग अर्पित करें।

कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें

कर्ज हो तो नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं। उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। अष्टमी या नवमी के दिन श्रद्धापूर्वक कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। इससे अटका धन भी मिल सकता है।

छटवां दिन मां कात्यायनी को समर्पित

नवरात्रि का छटवां दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। उन्हेें विज्ञान-शोध की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नागर बताते हैं कि विज्ञान में उपलब्धि हासिल करने के लिए कात्यायनी मां की उपासना का सर्वाधिक महत्व है। वे अपने सच्चे उपासक को उच्च कोटि का वैज्ञानिक या रिसर्चर बना देती हैं।

Shardiya Navratra 2026: किस्मत बदल सकता है नवरा​त्र का पहला दिन, 3 राशिवालों को मिल सकती है संपत्ति

ये भी पढ़ें
navratri 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 04:42 pm

Published on:

06 Oct 2026 04:42 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / धन लाभ करा सकते हैं नवरात्रि के 2 दिन, कर्ज से भी दिला सकते हैं मुक्ति

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

नवरात्रि 9 दिन की होगी या 10 दिन की, उज्जैन के पंचांग की गणना ने स्पष्ट कर दी स्थिति

Shardiya Navratri 2026
धर्म-कर्म

पितृपक्ष में उज्जैन क्यों माना जाता है खास? ज्योतिषाचार्य से जानें रामघाट, सिद्धवट और गयाकोठा में श्राद्ध का महत्व

ujjain pitru paksha importance tarpan shraddh
धर्म-कर्म

भजनों से गूंजा हनुमान मंदिर, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल

हुब्बल्ली के गोकुल रोड स्थित हनुमान मंदिर में सत्संग के दौरान भजन प्रस्तुत करते कलाकार
हुबली

धन की कमी दूर कर सकता है 15 मिनट का यह पाठ, दूर हो सकते हैं सभी दुख दर्द

धन की कमी दूर कर सकता है विष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ
धर्म-कर्म

धन और वाहन दिला सकती है इंदिरा एकादशी, लाभ पाने के लिए करें ये उपाय

ekadashi 2026 puja vidhi vrat niyam
भारत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.