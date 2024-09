Sarkari Naukri : Central Bank Of India में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, जानें डिटेल्स

Central Bank Of India में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बैंक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। Central Bank Of India ने FLCC यानी Financial Literacy And Credit Counseling Centre के लिए डायरेक्टर/कंसल्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइटपर जाकर आवेदन प्रक्रिया जान सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर रखी गई है।