Baseer Ali reaction on Girlfriend Bani Conversion Questions: रियलिटी शो के चर्चित चेहरे बसीर अली और बानी जे ने अपना रिश्ता कंफर्म कर दिया है। काफी समय से दोनों की डेटिंग की खबरें आ रही थी, जिनपर कपल ने विराम लगाते हुए बता दिया है कि वह एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते में हैं। जहां दोनों के फैंस इस खबर के बाद से काफी खुश हैं वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इनके रिश्ते पर कमेंट कर रहा है। बसीर अली एक मुस्लिम परिवार से आते हैं वहींं, बानी हिंदू हैं। ऐसे में बानी के धर्म बदलने को लेकर जब बसीर अली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका शानदार जवाब दिया।