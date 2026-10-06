लव गिल या काश्वी? स्काउट ओपी की फीलिंग्स के बीच मेकर्स पर भड़का स्काउट गैंग, बोला- ‘क्लिप्स काटते हैं’

इस पर युंग DSA ने उनसे पूछा, “तेरा रास्ता बदल रहा है क्या?” इसके जवाब में स्काउट ओपी ने कहा, नहीं पता। इस बातचीत के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके और लव के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। स्काउट ओपी ने यह भी बताया कि लव के साथ उनकी बॉन्डिंग शुरुआत में दोस्ती की थी, लेकिन बाद में यह रिश्ता भाई-बहन जैसा माना जाने लगा। उन्होंने यह भी माना कि जब गुल्लू और लव के रिलेशनशिप से जुड़ा ड्रामा सामने आया तो उन्हें जलन हुई थी। इसी वजह से उनके रिश्ते को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई।