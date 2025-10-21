‘सलमान खान ने भाई अरबाज के मुंह पर फेंके थे बर्तन, हुआ था जोरदार झगड़ा’ – बोले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप

सलमान खान, अभिनव कश्यप और अरबाज खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Abhinav Kashyap: अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप आये दिन सलमान खान और उनकी फैमिली पर तीखे बयान करते रहते हैं, कभी वो खान फैमिली पर बीफ खाने के आरोप लगाते हैं तो कभी सलमान खान को गुंडा कहकर उनको जेल मैं भेजने की बात करते हैं। अब एक बार फिर वो एक बार फिर खान फैमिली पर तीखे वार को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार उन्होंने सलमान खान के भाई अरबाज को लेकर टिप्पणी की है।
पिछले कई दिनों से अभिनव कश्यप लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। इस बार उन्होंने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान पर निशाना साधा है। अबकी बार अभिनव ने कहा है, सलमान अपने भाई अरबाज को लेकर इनसिक्योर हैं और उन्होंने 'दबंग' में अपने ही भाई का रोल कटवा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सलमान फिल्म में खुद को ज्यादा दिखाना चाहते थे।
बॉलीवुड ठिकाना से साथ हुए इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने बताया, 'सलमान रात के डेढ़ बजे मेरे कमरे में आए थे। उन्होंने देखा कि फिल्म में अरबाज का एक सीक्वेंस है, तो उन्होंने फिल्म से उस सीक्वेंस को हटवा दिया था। क्योंकि उनको अरबाज से इनसिक्योरिटी थी। सलमान बस खुद को ज़्यादा दिखाना चाहते थे।'
इसके आगे दबंग डायरेक्टर ने बताया कि सेट पर सलमान और अरबाज के बीच एक बार काफी बड़ा झगड़ा भी हुआ था। 'दोनों भाई एक-दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, मगर रहते साथ ही हैं। जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, तब सलमान ने अरबाज के ऊपर बर्तन फेंक दिए थे। मैंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो सलमान बोले ‘तुम यहां हो ही नहीं, दूर रहो।’
इसी इंटरव्यू में अभिनव ने भाई जान पर एक गंभीर आरोप और भी लगाया है। उन्होंने कहा, 'सलमान मेरे एडिटर और एडिटिंग मशीन को जबरदस्ती अपने फार्महाउस ले गए थे। जब मेरे एडिटर ने उन्हें समझाया कि वहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। वहीं, एक बार सलमान ने एडिटर को धमकी भी दी थी और कहा था कि अगर डायरेक्टर ने फिल्म से छेड़छाड़ की, तो सिलेंडर घुसा दूंगा।'
एक और इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने ये भी बताया था, 'अरबाज खान नहीं चाहते थे कि मलाइका अरोड़ा दबंग फिल्म में आइटम सॉन्ग 'मुन्नी बदनाम हुई' गाना करें।
