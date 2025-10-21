‘सलमान खान ने भाई अरबाज के मुंह पर फेंके थे बर्तन, हुआ था जोरदार झगड़ा’ – बोले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप

इसी इंटरव्यू में अभिनव ने भाई जान पर एक गंभीर आरोप और भी लगाया है। उन्होंने कहा, 'सलमान मेरे एडिटर और एडिटिंग मशीन को जबरदस्ती अपने फार्महाउस ले गए थे। जब मेरे एडिटर ने उन्हें समझाया कि वहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। वहीं, एक बार सलमान ने एडिटर को धमकी भी दी थी और कहा था कि अगर डायरेक्टर ने फिल्म से छेड़छाड़ की, तो सिलेंडर घुसा दूंगा।'