गौरव खन्ना ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट, कैप्शन पढ़कर फैंस हुए कन्फ्यूज- ‘क्या सच में लौट रहे हैं?’

Gaurav Khanna Viral Post: टीवी शो ‘अनुपमा’ में अनुज कपाड़िया के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। एक्टर ने हाल ही में शो के सेट से अपने पसंदीदा किरदार अनुज कपाड़िया के लुक में कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों के साथ गौरव का लिखा क्रिप्टिक कैप्शन अब फैंस के बीच उनकी वापसी को लेकर अटकलों की वजह बन गया है।