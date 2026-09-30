‘पहले लगा था हम स्वरा के खिलाफ साथ जाएंगे’, शहजाद पूनावाला संग बॉन्ड पर सिवेट तोमर ने खोले राज

सिवेट ने कहा कि जब शहजाद का नाम शो के लिए अनाउंस हुआ और इसके बाद उन्होंने पुराने विवादों से जुड़ी कंट्रोवर्शियल रील्स दोबारा शेयर कीं, तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। सिवेट के मुताबिक, उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी रियलिटी शो में जा रहा है तो उसे शो के अंदर गेम पर ध्यान देना चाहिए और पुराने विवादों को दोबारा नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने मुद्दों को फिर से सामने लाने से बाहर भी लोगों के बीच विवाद बढ़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई पुराना विवाद शांत हो चुका हो तो उसे सिर्फ शो में जाने की वजह से दोबारा क्यों उठाया जाए।