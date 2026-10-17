‘मेरे पास शाहरुख खान नहीं हैं, ये दुख की बात है’, मृणाल ठाकुर ने कहा SRK ने रोमांस का स्टैंडर्ड हाई कर दिया है

Mrunal Thakur Shah Rukh Khan: अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने हाल ही में बताया कि कैसे बॉलीवुड ने प्यार को लेकर उनकी सोच को एक नया रूप दिया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के रोमांटिक किरदारों ने रोमांस को लेकर उनकी उम्मीदों पर गहरा असर डाला है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में कहा, "शाहरुख खान मेरी जिंदगी में नहीं हैं, यह बात मेरा दिल तोड़ देती है।" उन्होंने आगे कहा कि सुपरस्टार SRK ने रोमांस के स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, जो पर्दे पर शाहरुख खान के रोमांटिक अंदाज की बराबरी कर सके।