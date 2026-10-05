पत्नी से अलग हुआ पिता, बेटी से मिलने की चाहत, 11 साल बाद जैकी श्रॉफ ने याद की ‘मखमल’

Makhmal short film: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी शॉर्ट फिल्म ‘मखमल’ के 11 साल पूरे होने पर इसे याद किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट-लुक पोस्टर शेयर किया, जिसमें वह चाइल्ड आर्टिस्ट पलक डे के साथ नजर आ रहे हैं। जैकी ने पोस्ट के साथ #11YearsOfMakhmal लिखा और फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें ताजा कीं।