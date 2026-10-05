हर्ष छाया के साथ अपनी पहली शादी और तलाक पर खुलकर बोलीं शेफाली शाह, बोलीं- इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं

शेफाली शाह ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने किताब में किसी का नाम नहीं लिया और न ही यह बताने की कोशिश की है कि उनकी शादी में वास्तव में क्या हुआ था। उनका फोकस इस बात पर है कि जब दो लोग शादी करते हैं तो वो अक्सर तलाक की संभावना के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। अभिनेत्री की पहली शादी अभिनेता हर्ष छाया से हुई थी। बाद में उन्होंने साल 2000 में फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह से शादी की। दोनों के दो बेटे हैं, आर्यमान और मौर्य।