सुनिधि चौहान के शो में डांसर्स की ड्रेस पर बजरंग दल ने मचाया बवाल, आयोजक बोले- ‘फ्री पास नहीं मिले तो कर रहे ड्रामा’

कार्यक्रम के आयोजक 'साची इवेंट्स' के अजेश कुमार ने बजरंग दल के आरोपों का कड़ा खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है। कानून कोई ड्रेस कोड लागू नहीं करता है। पिछले कॉन्सर्ट में भी सुनिधि ने ऐसे ही कपड़े पहने थे। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को कार्यक्रम के लिए मुफ्त पास नहीं मिल पाए, वे जानबूझकर सोशल मीडिया पर इस तरह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं।