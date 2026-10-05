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सुनिधि चौहान के शो में डांसर्स की ड्रेस पर बजरंग दल ने मचाया बवाल, आयोजक बोले- ‘फ्री पास नहीं मिले तो कर रहे ड्रामा’

Sunidhi Chauhan Surat Concert: बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान के सूरत कॉन्सर्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल ने स्टेज पर डांसर्स के कपड़ों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह परिवारों के सामने भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 05, 2026

Sunidhi Chauhan Surat Concert Controversy

सुनिधि चौहान के सूरत कॉन्सर्ट पर बवाल। (फोटो सोर्स: instagram- @suratviews)

Sunidhi Chauhan Surat Concert Controversy: सुनिधि चौहान के 'आई एम होम इंडिया टूर' के वीडियो वायरल होने के बाद उनके सूरत कॉन्सर्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जहां फैंस ने सिंगर की जबरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ की, वहीं बजरंग दल ने स्टेज पर डांसर्स के कपड़ों पर सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चिंता जताते हुए आपत्ति की। हालांकि, ऑर्गनाइजर्स ने इन शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया।

सुनिधि चौहान के सूरत कॉन्सर्ट में पहने गए कपड़ों पर छिड़ी बहस

बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान के 'आई एम होम इंडिया टूर' की शुरुआत 3 अक्टूबर को सूरत में एक शानदार कॉन्सर्ट के साथ हुई, जिसमें बेहतरीन कोरियोग्राफ़ी, लाइव बैंड, 15 मेंबर्स वाली डांस क्रू और एक दिलचस्प एरियल एक्ट शामिल था। लेकिन शो के वीडियो ने अब डांसर्स की कॉस्ट्यूम और स्टेज एक्ट को लेकर बहस छेड़ दी है।

सिंगर ने सूरत के पाल इलाके में ग्रैंड फेरोहर में परफॉर्म किया, जहां वे जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर लटकी हुई कुर्सी पर बैठकर स्टेज पर आईं। चौहान ने "आज मुझे गाने दो" कहकर फैंस में जोश भर दिया और 'डांस पे चांस' जैसे हिट गानों पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने दो बार अपने कपड़े भी बदले।

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कॉन्सर्ट की तस्वीरों और वीडियो में चौहान ग्लैमरस, पॉप-स्टार स्टाइल वाले कपड़ों में नजर आ रही हैं, जो हाल के सभी लाइव शो में उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। हालांकि, शो से जुड़ा विवाद पूरी तरह से चौहान के कपड़ों के बारे में नहीं है। न्यूज़ X की रिपोर्ट के अनुसार, आपत्तियां मुख्य रूप से उनके साथ परफॉर्म करने वाले डांसर्स के कपड़ों को लेकर थीं।

बजरंग दल ने क्या कहा?

कॉन्सर्ट के वीडियो वायरल होने के बाद, बजरंग दल के सूरत ईस्ट डिवीजन के कोऑर्डिनेटर अभिषेक राजपूत ने कहा कि कॉन्सर्ट के दौरान कपड़ों के उचित पैरामीटर्स का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वे किसी कलाकार या कला के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जहां परिवार, महिलाएं और छोटे बच्चे मौजूद हों, वहां कपड़ों के सही मानकों का पालन करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में कपड़े भारतीय संस्कृति के हिसाब से होने चाहिए। उनका मानना है कि पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय पहनावे और परंपराओं को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे कार्यक्रम के आयोजकों से बात करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि भविष्य में ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कपड़ों के लिए सही नियम तय करें।

आयोजकों ने भी भी दिया रिएक्शन

कार्यक्रम के आयोजक 'साची इवेंट्स' के अजेश कुमार ने बजरंग दल के आरोपों का कड़ा खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है। कानून कोई ड्रेस कोड लागू नहीं करता है। पिछले कॉन्सर्ट में भी सुनिधि ने ऐसे ही कपड़े पहने थे। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को कार्यक्रम के लिए मुफ्त पास नहीं मिल पाए, वे जानबूझकर सोशल मीडिया पर इस तरह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं।

वहीं, सुनिधि चौहान ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

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Priyanka Chopra Yashoda

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Entertainment

Updated on:

05 Oct 2026 05:12 pm

Published on:

05 Oct 2026 05:12 pm

Hindi News / Entertainment / सुनिधि चौहान के शो में डांसर्स की ड्रेस पर बजरंग दल ने मचाया बवाल, आयोजक बोले- ‘फ्री पास नहीं मिले तो कर रहे ड्रामा’

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